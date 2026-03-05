Hız sınırı toleransı limitleri değişti
2026 yılı itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan dev değişiklikle birlikte, yıllardır uygulanan %10’luk hız sınırı toleransı sistemi tamamen kademelendirildi; artık yerleşim yerinde hızı sadece 6 km/sa aşanlara dahi 2.000 TL'den başlayan cezalar uygulanacak.
Araç içindeki multimedya ve haberleşme sistemlerinin kullanımı toplum huzuru ve sürüş güvenliği odağında yeniden düzenlendi:
Huzur Bozan Ses/Müzik: Yönetmeliğe aykırı ve kamuyu rahatsız eden cihaz kullanımı 3.000 TL.
Görüntü Cihazı İhlali: Sürücünün izleme alanında bulunan veya şartlara uymayan görüntü cihazları için 21.000 TL ceza verilecek ve araç 30 gün trafikten menedilecek.
Emniyet Kemeri ve Koruyucu Sistemler
Emniyet kemeri ihlallerinde artık "ehliyete el koyma" dönemi başladı:
Para Cezası: Usulüne aykırı kullanımda 2.500 TL.
Ehliyet Yaptırımı: Kuralın bir yıl içinde 4 kez ihlal edilmesi durumunda sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.
Yolcu Bilgilendirme: Yolcuların hareket öncesi emniyet kemeri konusunda uyarılması zorunlu hale getirildi.
Kaza Yerini Terk Edenlere Hapis Yolu
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılmak artık doğrudan hapis cezası sebebi:
Adli Ceza: Kazayı polise bildirmeden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
İdari Ceza: Kaza yerindeki durumu değiştiren veya ayrılan sürücülere 46.000 TL para cezası uygulanacak.
Ehliyet: Sürücü belgesi 2 yıl geri alınacak; iade için tüm cezaların ödenmiş olması gerekecek.
Alkollü Araç Kullanımında Rekor Artış
Alkollü sürücülere uygulanan cezalar 35 katın üzerinde artırıldı:
İlk İhlal (0,50 promil üstü): 700 TL olan ceza 25.000 TL'ye çıkarıldı.
İkinci İhlal: 50.000 TL.
Üç ve Üzeri İhlal: 150.000 TL.
Hız Sınırı İhlalleri: Km Başına Ceza
Hız sınırlarını aşma oranına göre uygulanan cezalar ve ehliyet geri alma süreleri şu şekilde kademelendirildi:
Şehir İçi: 6-10 km aşım 2.000 TL, 66 km ve üzeri aşım 30.000 TL. (Aşım oranına göre 30 ile 90 gün arası ehliyet geri alınacak).
Şehir Dışı: 11-15 km aşım 2.000 TL, 71 km ve üzeri aşım 30.000 TL.