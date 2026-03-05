CANLI YAYIN
Amasya kaza haberi: Minibüs tarlaya uçtu 8 yaralı

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu araçta bulunan 8 kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

