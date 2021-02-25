İl bazlı esnemeler nasıl olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kısıtlamaları il bazlı olarak esnetileceğini ve geçen hafta itibariyle başlatılan 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarının açıklanmaya devam edeileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse dikkat etmek zorundayız. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek. Tedbir halen en güçlü silahımız.

Geçtiğimiz haftalarda iller düzeyinde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranlarımız, entübe edilen hastalarındaki değişiklikler illerimizdeki risk durumunu belirlemektedir.

Risk durumlarına göre farklı iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabineye arz edeceğim. Güvenlik kuvvetli gereken tedbirleri arttıracaktır. Ülkemizin bir an evvel normal koşullarına dönmesi için, milletimizin sağlık ve sıhhatini muhafaza için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.