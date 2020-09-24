İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı!

24.09.2020 14:33

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "Örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı." ifadelerini kullandı. Öte yandan bakanlık 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.



Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.





TERÖR ÖRGÜTÜNDE 28 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.