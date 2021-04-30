İçişleri Bakanlığı duyurdu: E-Başvuru ve Alo 199 üzerinden 307 bin 42 izin belgesi verildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçildi. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar e-devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi ve Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi alabiliyor. İçişleri Bakanlığı son 24 saat içinde talep edilen belge sayısını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün akşam saat 19.00 itibariyle 17 gün sürecek 'tam kapanma' başladı.

MUAF OLANLAR BELGE TALEP EDİYOR

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar e-devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi ve Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi alabiliyor.

İçişleri Bakanlığı son 24 saat içinde talep edilen belge sayısını açıkladı.

BAKANLIK TALEP EDİLEN BELGE SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son 24 saatte muafiyet kapsamında; sadece e-Başvuru ve Alo 199 üzerinden verilen; Seyahat İzin Belgesi, Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi" ifadeleriyle bir infografik paylaşıldı.

İnfografikte yer alan bilgiye göre toplam 251 bin 560 belge talep edildi. Taleplerden 249 bin 187'si onaylandı.

İŞTE O RAKAMLAR

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye çalışma izni belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı.

Ayrıca, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendi.

Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.