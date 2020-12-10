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İçişleri Bakanlığı açıkladı... Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG bombalı araç patlatması sonucunda 2 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı... Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG bombalı araç patlatması sonucunda 2 askerimiz şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan asker sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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