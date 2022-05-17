Haberler Haber Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Atatürk Havalimanı' tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Atatürk Havalimanı' tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye 'Atatürk Havalimanı' tepkisi!
17.05.2022 14:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:17
Smaç basan gencin başına...
Haber 00:42
PKK'ya ait silah ve mühimmat...
Haber 05:10
Ağrı'da akrabaların taş, sopa...
Haber 01:57
MSB paylaştı: Asil gücümüz...
Haber 00:38
Eski HDP İl Başkanı PKK...
Haber 03:47
Mustafa’nın organları 5...
Haber 05:20
Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te...
Haber 04:17
16 yaşındaki bisikletli...
Haber 01:15
Plastik fabrikasında korkutan...
Haber 02:16
Karısı kardeşiyle kaçtı! O...
Haber 00:15
Eylem hazırlığındaki terörist...
Haber 00:42
Şehir çöplüğünde yüzü yakılmış...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye Atatürk Havalimanı tepkisi geldi. Soylu, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçei olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye Atatürk Havalimanı tepkisi geldi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'na ve Kaftancıoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZM MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'
Siyaset alanına terörizmin çekilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Soylu şunları söyledi:

"İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

'MANİPÜLASYON YAPILIYOR'
Biz de il başkanlığı yaptık. Oralardan geldik. Ama biz bu görevleri yaparken devlete katil devlet demedik. Siz siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, hakaret mi etmek istiyorsunuz. Bu da yine ne yaman çelişkidir! Maalesef siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Ben sonucu alayım da, hangi şekilde alırsam alıyım diyorlar. Bu doğru değil. İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor."

SON DAKİKA