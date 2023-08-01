İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında: Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.