İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Türkiye göç rotası olmaktan çıktı"

Giriş Tarihi: 18.04.2025 13:07:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 120 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde tam 36 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

519 Düzensiz Göçmen Gözaltında

Söz konusu operasyonlarda 519 düzensiz göçmen de yakalanarak işlem yapıldı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Bayram Tatilinde Yoğun Denetim

Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilde görev yapan 270 mobil göç noktası aracıyla 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını açıklayan Yerlikaya, bu denetimlerde 1.951 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti.

Havalimanı, Gar ve Terminallerde Sıkı Uygulama

Yerlikaya, şehir giriş-çıkışları, havalimanları, otobüs terminalleri, tren garları, parklar ve sahillerde de denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Denetimlerin hem güvenlik hem kamu düzeni açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Mobil Denetimler Sonuç Verdi

19 Temmuz 2023'te devreye alınan mobil göç noktası araçlarının etkisine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, ilk üç ayda yüzde 74,5 olan düzensiz göçmen tespit oranının Mart 2025 itibarıyla yüzde 1,9'a kadar gerilediğini bildirdi.

"Mücadele Kararlılıkla Sürecek"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, valiler, savcılıklar, Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve Mavi Vatan'da düzensiz göçle kararlı ve kesintisiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.