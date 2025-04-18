PODCAST CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye göç rotası olmaktan çıktı
Haberler Haber Videoları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Türkiye göç rotası olmaktan çıktı"

Giriş Tarihi: 18.04.2025 13:07:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı ve 519 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Mobil göç noktalarıyla yapılan denetimlerin etkisiyle düzensiz göçmen tespit oranının yüzde 74,5’ten yüzde 1,9’a düştüğünü belirten Yerlikaya, "Türkiye artık düzensiz göç rotası değil" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 120 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde tam 36 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

519 Düzensiz Göçmen Gözaltında
Söz konusu operasyonlarda 519 düzensiz göçmen de yakalanarak işlem yapıldı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Bayram Tatilinde Yoğun Denetim
Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilde görev yapan 270 mobil göç noktası aracıyla 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını açıklayan Yerlikaya, bu denetimlerde 1.951 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti.

Havalimanı, Gar ve Terminallerde Sıkı Uygulama
Yerlikaya, şehir giriş-çıkışları, havalimanları, otobüs terminalleri, tren garları, parklar ve sahillerde de denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Denetimlerin hem güvenlik hem kamu düzeni açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Mobil Denetimler Sonuç Verdi
19 Temmuz 2023'te devreye alınan mobil göç noktası araçlarının etkisine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, ilk üç ayda yüzde 74,5 olan düzensiz göçmen tespit oranının Mart 2025 itibarıyla yüzde 1,9'a kadar gerilediğini bildirdi.

"Mücadele Kararlılıkla Sürecek"
Bakan Yerlikaya açıklamasında, valiler, savcılıklar, Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve Mavi Vatan'da düzensiz göçle kararlı ve kesintisiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Adana kız kavgası: Sokak ortasında darp şiddet kamerada!
18.04.2025Cuma
Ev hanımlarına müjde: Emeklilik artık hayal değil!
18.04.2025Cuma
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumunu açıkladı
18.04.2025Cuma
Samsun İlkadım'da başörtüsü takan öğrenciye öğretmenden mobbing!
17.04.2025Perşembe
Ankara’da dev narkotik operasyonu: 602 gözaltı!
17.04.2025Perşembe
Bunlar da Var
Konya Karatay’da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı! 01:26
Konya Karatay'da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı!
17.04.2025Perşembe
Samsun İlkadım’da başörtüsü takan öğrenciye öğretmenden mobbing! 03:11
Başörtüsü takan öğrenciye mobbing!
17.04.2025Perşembe
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da | VİDEO 27:05
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray'da
17.04.2025Perşembe
Fatih’in cenazesine Rabia’yı neden istemiyorlar? | VİDEO 12:58
Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar?
17.04.2025Perşembe
CANLI YAYIN