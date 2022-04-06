İBB'den 'terör soruşturması'na ilişkin itiraf gibi açıklama: Arşiv araştırmasında eksik var

Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile bağlantılı şahısların istihdam edildiğine yönelik soruşturma sürerken flaş gelişmeler yaşandı. Ekrem İmamoğlu soruşturmanın boş olduğunu ve iftira atıldığını iddia etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik teftişte, ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığını bildirdi. Daha sonra bir basın duyurusu yapan İBB arşiv taraması yapmadığını açıkça itiraf etti. İBB'den yapılan açıklamada, "86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.