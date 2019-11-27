Müge Anlı'da Turgut Özyürek'in katili Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler: Aşkım için değerdi |Video 27.11.2019 11:39

Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım canlı yayınında, 7. kocası Turgut Özyürek'i sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürten Necla Hanım gündeme bomba gibi düştü. 58 yaşındaki Turgut Özyürek, eşi Necla Hanım'ın tarlaları almak istemesi nedeniyle sevgilisi Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Hayrettin Atasoy'un annesinin feryadı yürekleri dağladı. Müge Anlı Hayrettin Atasoy'un ifadesini canlı yayında paylaştı. İşte Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin katili Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler!

Müge Anlı Turgut Özyürek cinayetinde son dakika gelişmelerini aktardı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine çok önemli bir olayı çözdü. Anlı, Manisa'da öldürülen Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş. Turgut Özyürek'in eşi Necla tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü dün Müge Anlı canlı yayında açıklandı. Katil Hayrettin Atasoy'un sözleri ise şoke etti!

Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy, dün verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi.

Hem katil Hayrettin Atasoy hem de sevgilisi yani cinayetin azmettiricisi Necla Özyürek tutuklandı. Müge Anlı yine çözülmeyecek bir cinayeti çözdü.

Turgut Özyürek'in cesedi, katil Hayrettin Atasoy'un gösterdiği ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan Hayrettin Atasoy ve Necla Özyürek'in sözleri ise herkesi şoke etti.

KAFATASI VE KEMİKLERİ KALDI

Ormanlık bölgeye giden ekipler kokuya doğru yöneldi ve Turgut Özyürek'in cesedinden geriye yalnızca kafatası ve kemikler kaldığı tespit edildi.

AZMETTİRİCİ NECLA ÖZYÜREK'İN İFADESİ

7. kocasını sevgilisine öldürten Necla Özyürek ifadesinde, "Ben öldürdüğünü biliyorum ama git öldür demedim ona." diyerek sevgilisini yarı yolda bıraktı.

KATİL HAYRETTİN ATASOY'DAN ŞOK SÖZLER!

Katil Hayrettin Atasoy ise, "Necla öldür dedi diye öldürdüm. Pişmanım ama aşkım için değerdi." dedi.

Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.

EŞİ NECLA ÖLDÜR DEDİ SEVGİLİSİ YAPTI!

Aynı sırada Müge Anlı canlı yayınından dönen Necla Hanım'da Manisa otogarında gözaltına alındı. Sözleri anlaşılmayan Necla Hanım'ın, 7 kişi değil 9 kişi ile evlilik yaptığı, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisine eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğü ortaya çıktı.