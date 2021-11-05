İBB personelinden AK Partili Tevfik Göksu'ya ağır hakaretler ve küfürler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, her meclis konuşması sonrası CHP'lilerin hedefi oluyordu. Göksu bu kez İBB'de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personel olan ve sosyal medya paylaşımlarından CHP'li olduğu anlaşılan Utkan Baştürk'ün tehditlerine ve ağır hakaretlerine maruz kaldı.

İBB tarafından bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe girdiği anlaşılan Utkan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Utkan Baştürk, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurdu.

Bir İBB çalışanının İBB AK Parti Grup Başkanvekilini açık seçik tehdit edecek cesareti nereden aldığı da merak konusu oldu.

Öte yandan İBB yönetimi, kurum çalışanları için resmi ve kişisel hesap paylaşımlarında esas alınacak İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni belirlemişti. Tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik standartların tanımlandığı ilkelere göre, İBB çalışanları sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya zorlanmayacak hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici iletişim çalışması yapılmayacaktı. Ayrıca herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller paylaşılmayacaktı. İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecekti. Etik kuralları arasında İBB ve iştiraklerinde hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici, dezenformatif iletişim çalışması yapılamayacağı yer alıyordu.

İBB yönetiminin Cihan hakkında soruşturma başlatıp başlatılmayacağı da ayrıca merak konusu oldu.

AĞIR HAKARET VE KÜFÜRLER

UTKAN BAŞTÜRK'ÜN ESENLER BELEDİYESİ ÇAĞIR MERKEZİ (ESTİM) ÜZERİNDEN YAPTIĞI GÖRÜŞMELERDEKİ İFADELERİNDEN BAZILARI:

RABİA HANIM İLE GÖRÜŞME:

3:38 Hırsız (Başkan için)

3:54 Hesap vereceksiniz

4:43 Şerefsiz (Başkan için)

7:14 Sokakta görsem bu Tevfiği

7:29 Benim dedemi öldüren zihniyet Tevfiğin zihniyeti

7:40 Başkan deme hırsız de lan ne başkanı

ABDULLAH AKSU İLE GÖRÜŞME :

2:08 Lağım çukurları

8:58 Tügvanın p....

13:17 Sen basit bir insansın (Abdullah Aksu için)

13:21 Yüzyüze gelelim varmısın (Abdullah Aksu için)

14:57 Lan (Abdullah Aksu için)

15:23 Lan (Abdullah Aksu için)

15:31 Lan (Abdullah Aksu için)

16:16 Şerefsizler

16:32 Sana bir tane Osmanlı tokadı indiririm (Abdullah Aksu için)

17:05 Sana bir tane Osmanlı tokadı indiririm (Abdullah Aksu için)

17:13 Şerefsiz (Abdullah Aksu için)Durdur