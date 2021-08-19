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İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor | Alandan özel görüntüler

İBB Gençlik Parkı'nı yıkıyor! Vatandaşlar direniyor | Alandan özel görüntüler
19.08.2021 11:01
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Mahkeme kararını beklemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. İBB'ye tepki gösteren ve yıkıma direnen vatandaşlar parkta toplandı ve İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.


Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkıyor. Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.


Yıkıma karşı çıkan mahalleli, yaşanan durum karşısında çaresiz kaldıklarını İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.




Yeliz Budak isimli bir vatandaş, yıkıma şu sözlerle tepki gösterdi: 1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum. Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar.




Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız bunun hesabını kim verecek.

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