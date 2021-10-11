Haberler Haber Videoları Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi? CHP'de Kadın danışmana taciz ve dayak olayında son durum...

Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi? CHP'de Kadın danışmana taciz ve dayak olayında son durum...

Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi? CHP'de Kadın danışmana taciz ve dayak olayında son durum...
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CHP'deki skandallar her geçen gün artarken Takvim.coAm.tr'nin Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı taciz ettiği ve dövdüğü haberi gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun 'üzerini kapatın' dediğini de deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberi sonrası CHP panikledi. Yönetimin kararı sonrası soruşturma açılan Yıldız'la ilgili rapor hazırlandı. Bugün CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda Yıldız'la ilgili rapor masaya yatırılacak. Eğer yönetim CHP'li vekili haksız bulursa disipline sevk edecek. İşte haberin detayları...

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