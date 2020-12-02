Hulusi Akar: Türk-Rus Ortak Merkezi inşaatı yapılıyor

Son dakika haberi! Türk-Rus Ortak Merkezi hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inşaatın yapıldığını duyurdu. Bakan Akar, "Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak." ifadelerine yer verdi.

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