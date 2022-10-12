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HSK'dan Yargıtay'a 10 yeni üye! Yeni seçilen Yargıtay üyeleri isim listesi 2022

HSK'dan Yargıtay'a 10 yeni üye! Yeni seçilen Yargıtay üyeleri isim listesi 2022
12.10.2022 12:34

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Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Seçilen yeni üyelerin listesi ve isimleri de yayınlandı. İşte yeni seçilen Yargıtay üyeleri isim listesi 2022...

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

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