HES aşı kimliği nasıl çıkarılır? Sağlık Bakanlığı aşı pasaportu nasıl çıkartılır? Adım adım aşı kartı çıkarma videosu izle

Türkiye'de iki doz aşı olmuş kişilere e-Nabız üzerinden 'aşı kartı' oluşturma imkânı sunan Sağlık Bakanlığı, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişilerin 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' oluşturmasına imkân tanıdı. İsteyenlerin pasaport bilgilerini girerek de oluşturduğu aşı kimlik kartlarında Türkiye'nin geçen yaz başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer aldı. Bu kimlik kartlarının yurt dışı seyahatlerde kullanılabileceği belirtildi. Peki HES aşı kimliği nasıl çıkarılır? Sağlık Bakanlığı aşı kartı nasıl çıkartılır? İşte adım adım aşı kimliği çıkarma videosu...