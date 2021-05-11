e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkânı! Sağlık Bakanlığı aşı kartı nasıl çıkartılır?

İSTANBUL ZİRVEDE

Vaka sayısında zirve bu hafta da değişmedi. Geçen haftayı zirvede kapatan İstanbul, vaka sayılarında bu hafta 172,03'lük düşüş yaşanmasına rağmen 359.99'luk vaka ile Türkiye'nin en çok vaka görülen ili olmaktan kaçamadı. İstanbul'u, 340.08 vaka ile Kastamonu, 318.48 vaka ile Tekirdağ, 309.37 vaka ile Zonguldak ve 303.58 vaka ile Erzurum takip etti.