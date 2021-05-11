e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkânı! Sağlık Bakanlığı aşı kartı nasıl çıkartılır?
Türkiye'de iki doz aşı olmuş kişilere e-Nabız üzerinden 'aşı kartı' oluşturma imkânı sunan Sağlık Bakanlığı, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişilerin 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' oluşturmasına imkân tanıdı. İsteyenlerin pasaport bilgilerini girerek de oluşturduğu aşı kimlik kartlarında Türkiye'nin geçen yaz başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer aldı. Bu kimlik kartlarının yurt dışı seyahatlerde kullanılabileceği belirtildi.
İSTANBUL ZİRVEDE
Vaka sayısında zirve bu hafta da değişmedi. Geçen haftayı zirvede kapatan İstanbul, vaka sayılarında bu hafta 172,03'lük düşüş yaşanmasına rağmen 359.99'luk vaka ile Türkiye'nin en çok vaka görülen ili olmaktan kaçamadı. İstanbul'u, 340.08 vaka ile Kastamonu, 318.48 vaka ile Tekirdağ, 309.37 vaka ile Zonguldak ve 303.58 vaka ile Erzurum takip etti.
17-23 Nisan tarihleri arasında 400 barajının üzerindeki il sayısı 39 olarak gerçekleşirken, 24-30 Nisan tarihleri arasında 8 ilde vaka sayıları 400 barajının üzerinde seyretmişti. Bu hafta ise vaka sayısında 400 barajını geçen il olmadı. Vaka sayılarının 80 ilde düşüşte olmasına rağmen 39 ilde vaka sayıları halen 200 barajının üzerinde seyrediyor.
EN ÇOK KIRKLARELİ DÜŞÜRDÜ
Vaka sayısını bir önceki haftaya göre en fazla düşüren il Kırklareli oldu. 211,47'lük düşüşle Kırklareli, 498.7 olan vaka sayısını 287.23'e geriletmeyi başardı. Kırklareli'yi Çanakkale, Düzce ve İstanbul takip etti. Çanakkale 439,11 olan vaka sayısını 205,52'lik düşüşle 233.59'a, Düzce 400.07 olan vaka sayısını 177.41'lik düşüşle 222.66'ya, İstanbul 532,02 olan vaka sayısını 172,03'lük düşüşle 359.99'a düşürdü.