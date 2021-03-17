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HDP'ye kapatma davası: Sabah Gazetesi Yazarı A Haber’de değerlendirdi

HDP'ye kapatma davası: Sabah Gazetesi Yazarı A Haber’de değerlendirdi
17.03.2021 19:13
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Övür, "Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Başsavcısı , HDP'nin kapatılması istemiyle 'nde dava açtı. İddianame 'ye gönderildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

KAPATMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç hakkında detayları paylaşan muhabiri , "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı açtı ve 'ye dosyayı gönderdi. AYM'de röportör dosyanın tam olup olmadığına bakacak. Ardından da dosya Genel Kurul röportörüne gidecek ve burada kontrol edilecek. Ardından dava ya kabul edilecek ya da kabul edilmeyecek. Bu konuda bir süreç sınırı bulunmuyor." dedi.

Yazarı , A Haber canlı yayınında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞİDDETLE SİYASET ARASINA MESAFE KOYAMAYANLAR..."
Uzun süredir bir kamuoyu oluştuğunu belirten Övür, "Dünyanın hiçbir yerinde şiddetle siyaset arasına mesafe koymayan partilerin eninde sonunda varacağı yer burasıdır. bu konuda çok hassas davrandı. Partileri kapatmamak için yasa çıkardı, yasayı değiştirdi ama buna rağmen HDP ve o sosyolojiye uyumlu siyaset yapanlar bu mesafeyi koymakta özen göstermediler" dedi.


CHP, İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI

Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böyle bir davanın açılmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Hakikaten HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda HDP'nin pervasızlığı inanılmaz bir noktaya gelmişti. İspanya örneği ortada duruyor. Yani dünya artık şiddetle siyaset arasındaki ilişkiye göz yummuyor. Türkiye'nin de buna göz yummaması gerekiyor. Bütün siyasi partilerinde bu konuda hassas olması lazım. Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor."

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