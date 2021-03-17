HDP'ye kapatma davası: Sabah Gazetesi Yazarı A Haber’de değerlendirdi

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Övür, "Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

KAPATMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç hakkında detayları paylaşan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı açtı ve AYM'ye dosyayı gönderdi. AYM'de röportör dosyanın tam olup olmadığına bakacak. Ardından da dosya Genel Kurul röportörüne gidecek ve burada kontrol edilecek. Ardından dava ya kabul edilecek ya da kabul edilmeyecek. Bu konuda bir süreç sınırı bulunmuyor." dedi.