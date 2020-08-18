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HDP’li Şemsettin Duman konuştu, İYİ Partili Serkan Yalım terk etti! İşte Avcılar'da kameraya yansıyan o anlar…

HDP’li Şemsettin Duman konuştu, İYİ Partili Serkan Yalım terk etti! İşte Avcılar'da kameraya yansıyan o anlar…
18.08.2020 23:39

İstanbul Avcılar’da düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara depremi anma töreninde Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman söz alınca duruma tepki gösteren İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, maskesini çıkararak alanı terk etti. İşte kameraya yansıyan o anlar…


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