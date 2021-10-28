HDP'li Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

Provokasyona soyunan HDP'li Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te "abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'nun hak ettiği yanıtı vererek "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" dedi.
Provokasyona soyunan HDP'li Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te "abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'nun hak ettiği yanıtı vererek "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" dedi.
ŞENTOP'A PARMAK SALLADI
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP provokatörü Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin yalanları sürdürdü. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia eden TBMM Başkanı Şentop'a tehditler savururcasına parmak salladı.