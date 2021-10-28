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HDP'li Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

HDP'li Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi
28.10.2021 09:41
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Provokasyona soyunan HDP'li Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te "abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'nun hak ettiği yanıtı vererek "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bütçe komisyonunda bir tartışma çıktı. Provokasyona kalkışan Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçte Meclis'te "abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Şentop, o iddiaya "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" sözleriyle yanıt verdi.

ŞENTOP'A PARMAK SALLADI
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP provokatörü Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin yalanları sürdürdü. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia eden TBMM Başkanı Şentop'a tehditler savururcasına parmak salladı.

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