HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan Meral Akşener'e ağza alınmayacak sözler: 17 bin faili meçhulün hesabını ver, haddini bil

Altılı masadan umudunu kesen HDP, kendi adayını çıkarma kararı almıştı. Daha önce de ortak aday çabalarında isim isim rest çeken HDP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizmişti. Süreç boyunca HDP ile yan yana gelmekten çekinen Akşener'in açıklamaları sert karşılık bulurken, iki parti arasında tansiyonu zirveye çıkaran bir gelişme yaşandı. 'Başörtüsüne anayasal güvence' düzenlemesi için AK Parti'nin yaptığı ziyareti diline dolayan Akşener'e, HDP'den çok ağır salvolar geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Akşener'i hedef alarak, "Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla! 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil." ağır sözlerle yüklendi.