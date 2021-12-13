Haberler Haber Videoları HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP'nin suçlanması kabul edilemez" dedi

HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP'nin suçlanması kabul edilemez" dedi

HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP'nin suçlanması kabul edilemez" dedi
13.12.2021 16:15

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:03
Akçakoca çevre yolunda trafik...
Ana Sayfa 00:24
Fenerbahçe'nin rakibi belli...
Ana Sayfa 00:33
İstinat duvarının yıkılma anı...
Ana Sayfa 01:28
İşçi dolu servis derede mahsur...
Ana Sayfa 00:23
Başkan Erdoğan ekonomi zirvesi...
Ana Sayfa 01:16
Emeklilere 'maaş düzeltme'...
Ana Sayfa 01:13
Bir ayda böyle dolandırdı!...
Ana Sayfa 08:13
İETT tamircisi İETT'ye verdi...
Ana Sayfa 01:33
Gram Altın 800 Lira: ''Bu...
Ana Sayfa 02:05
Babası tarafından boğazı...
Ana Sayfa 07:32
Serkan Kıyak hakkında Müge...
Ana Sayfa 07:02
2022'de asgari ücret ne kadar...

HDP'nin, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün düzenlediği kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlar söylemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı. CHP'nin sicili kirli Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada "HDP'nin adının böyle bir olayda geçirilmesinin kabul edilemez" diyerek HDP'nin masum olduğunu belirtti.

Haber Videoları
SON DAKİKA