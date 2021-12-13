HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP'nin suçlanması kabul edilemez" dedi

HDP'nin, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün düzenlediği kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atması ve örgütsel marşlar söylemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı. CHP'nin sicili kirli Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada "HDP'nin adının böyle bir olayda geçirilmesinin kabul edilemez" diyerek HDP'nin masum olduğunu belirtti.