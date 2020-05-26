Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden Ziraat Bankası'nın paylaştığı bir videoyu alıntılayıp destek mesajı verdi. Bakan Albayrak mesajında, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası’nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı. İşte Ziraat Bankası'nın yayınladığı o video...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ziraat Bankası' mesajı
26.05.2020 00:12
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ziraat Bankası' mesajı
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