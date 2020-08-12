Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik anlamda Milli Bağımsızlık Modeli ortaya koyduk

12.08.2020 21:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayın programına katılarak ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Türkiye hızlı bir şekilde toparlanacak denildiği an negatif bir hava yaratılıyor. Türkiye'nin pozitif anlamda toparlanma etkisini negatif etkilemek için çaba sarfediyorlar. Fakat etkileme güçleri her geçen gün azalıyor. Bu bir Milli Bağımsızlık Mücadelesi'dir. Biz ekonomik anlamda Milli Bağımsızlık Modeli ortaya koyduk" dedi.