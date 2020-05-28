HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat! | 28 Mayıs 2020 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte, 28 Mayıs Perşembe il il hava durumu raporu...
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu