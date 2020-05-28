HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat! | 28 Mayıs 2020 hava durumu

28.05.2020 09:27

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte, 28 Mayıs Perşembe il il hava durumu raporu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu