HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat! | 27 Mayıs 2020 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, bölgenin batı kesimleri çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık