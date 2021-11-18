Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu
18.11.2021 09:03
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Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından özellikle sabah saatlerinde araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu

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