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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından özellikle sabah saatlerinde araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu

18.11.2021 08:28 - Son Güncelleme: 18.11.2021 09:03
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış ve sis uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

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