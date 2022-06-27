Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kırmızı alarm! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kırmızı alarm! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kırmızı alarm! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...
27.06.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:05
TEM'de facianın eşiğinden...
Haber 01:25
Kırmızı ışıkta bekleyen...
Haber 01:33
Başkan Erdoğan'dan 'NATO'...
Haber 02:42
MİT'ten bir darbe de Yunan'a!
Haber 06:49
Bakan Bozdağ'dan önemli...
Haber 00:54
Ne Suriye Ne ırak! 7'si daha...
Haber 02:29
KKTC'deki yangında sağanak...
Haber 03:10
Marmaris'teki yangında ne...
Haber 01:27
Akıyor bugün maşallah! 18...
Haber 02:59
Marmaris'te orman yangını!...
Haber 12:36
Marmaris’teki orman yangınında...
Haber 01:24
Polise yumruk atan DBP'li...

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Tüm ekipler teyakkuza geçirildi. Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı. Peki, bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Haber Videoları
SON DAKİKA