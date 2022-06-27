HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için kırmızı alarm! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Tüm ekipler teyakkuza geçirildi. Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı. Peki, bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.