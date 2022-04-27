RAMAZAN İMSAKİYE
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HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Geri geliyor

HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Geri geliyor
27.04.2022 10:14

OTOMATİK OYNAT

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Nisan'ın sonuna doğru yaklaşırken hava sıcakları bir güneşli bir yağışlı devam ediyor. Son günlerdeki güneşli hava yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar için özellikle Cuma gününü işaret etti. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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