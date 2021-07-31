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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
31.07.2021 09:19
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Son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla helikopterle de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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