Hatay’daki terör saldırısının amacı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı

A Haber ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hatay’da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatay’ın son dönemde hareketlendiğinin altını çizen Başbuğ, Türkiye’nin Suriye’deki kavi duruşunun terör örgütünü zora soktuğunu ve Hatay’a yuvalanmak istediklerini aktarırken Başkan Erdoğan’ın son günlerde Suriye’nin altını özellikle çizdiğini ve önümüzdeki günlerde tıpkı Kandil’de olduğu gibi bir harekat gerçekleştirilirse şaşırmamak gerektiğini söyledi.

Coşkun Başbuğ'un açıklamalarından satır başları:

Hatay son dönemlerde hareketlendi. Şüphesiz bu hareketlenmenin birtakım nedenleri var. Hem Suriye coğrafyasında Türkiye'nin almış olduğu tedbirleri ve tavırları hem de o bölgede terörün bitme noktasına geliyor olması şüphesiz birtakım arayışlara ve saldırılara sevk ediyor. Son dönemde Hatay'ın adı yangınlarla anıldı ve o bölgede de bunun sabotaj ve terör eylemi olduğunu değerlendirmiştik ve gelen bilgiler de bunu teyit etti. Dolayısıyla Suriye'deki sıkışıklıktan dolayı Hatay bölgesinin hareketlendiğini söylemek mümkün.

TERÖR ÖRGÜTÜ RAHAT HAREKET EDEMİYOR!

Burada da tabii şüphesiz hem o bölgede görev yapan güvenlik güçlerimizin hem de ülke içerisindeki bu tür sızmalara karşı, hep 24 saat görev yapan güvenlik güçlerimizi kutlamak gerekiyor. Zira daha önce FETÖ döneminde özellikle buralar terör örgütü PKK ve YPG'nin adeta yol geçen hanına çevirdiği arazilerdi. Fakat 15 Temmuz sonrası alınan tedbirler ve bu bölgeye verilen özel ehemmiyetle artık burası örgütün eskiden olduğu gibi rahatça hareket edemeyeceği bir bölge oldu.

PKK'NIN HATAY VE KARADENİZ PLANI!

Ben Hatay'ı Karadeniz açılımı ile birlikte terör örgütü açısından ayrı bir yere kondururum. Zira Doğu ve Güneydoğu'da sıkışma başladığı an en çok Karadeniz ve Hatay bölgesini hareketlendirdiler. Bu bölgeye özel önem verdiler ve bu bölgeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ama şükürler olsun bunların tamamı bertaraf edildi ki daha geçtiğimiz haftalarda yine sözde bölge sorumlusu olarak atanan ama güvenlik güçlerimiz tarafından alçakça planlarına başlamadan etkisiz hale getirilenler var.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SURİYE VURGUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Hatay coğrafyasında. Ben bu nedenle yürekten kutlamak isterim emeği geçenleri. Tabii patlamanın içeriği belli değil ancak bu teröristlerin kendi yaptığı bir faaliyet mi ya da o esnada meydana gelen bir olaydan mı kaynaklandı bu muhakkak ortaya çıkacaktır. Fakat ben burada Cumhurbaşkanımızın son günlerde yaptığı konuşmalarda Suriye konusunu ön plana çıkarmasının, özellikle son 1-2 konuşmasında deklare etmesinin özel bir önemi olduğunu düşünüyorum.

KANDİL'E YAPILDIĞI GİBİ BİR OPERASYON GELEBİLİR

Sadece Hatay değil, Suriye'de son dönemlerde aldığımız tedbirlerden dolayı, örgütte bir hareketlenme ve uygulamak istedikleri hain planlar var. Bunların hepsi devletimiz tarafından takip ediliyor ve biliniyor. Sayın Erdoğan bu yüzden son günlerde Suriye'yi anmaya başladı ve önümüzdeki günlerde tıpkı Kandil'de olduğu gibi bir harekat olursa buna şaşırmamak gerektiğini değerlendiriyorum.