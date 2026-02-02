SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıHatay’da soba faciası: 2 ölü, 2 yaralı!Hatay’da soba faciası: 2 ölü, 2 yaralı!Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 13:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Hatay’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı, dört kişilik bir aileyi zehirledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN