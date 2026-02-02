SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıBaşakşehir'de korkutan yangın!Başakşehir'de korkutan yangın!Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 10:08 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Başakşehir’de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için İstanbul’un pek çok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN