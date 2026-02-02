PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir'de korkutan yangın!

Başakşehir'de korkutan yangın!

Başakşehir’de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için İstanbul’un pek çok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

