Hatay Belen’de freni boşalan kamyon restorana girdi! O anlar kamerada
Hatay’ın Belen ilçesinde freni boşalan kamyon, önce vidanjöre ardından restorana çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
KAMYON FRENİNİN BOŞALMASIYLA KONTROLDEN ÇIKTI
Hatay'ın Belen ilçesinde S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
ÖNCE VİDANJÖRE SONRA RESTORANA ÇARPTI
Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarptıktan sonra hızını alamayarak restorana daldı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kazayı gören çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.