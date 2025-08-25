Hatay Belen’de freni boşalan kamyon restorana girdi! O anlar kamerada

KAMYON FRENİNİN BOŞALMASIYLA KONTROLDEN ÇIKTI

Hatay'ın Belen ilçesinde S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

ÖNCE VİDANJÖRE SONRA RESTORANA ÇARPTI

Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarptıktan sonra hızını alamayarak restorana daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı gören çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.