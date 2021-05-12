RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Hasan Turan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına gösterdi!

Hasan Turan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına gösterdi!

Hasan Turan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına gösterdi!
12.05.2021 00:23
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Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan ihaneti itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara kripto derler" ifadeleriyle tepki gösterdi.


, 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. Milletvekili Hasan ihaneti itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara kripto derler" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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