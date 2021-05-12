Hasan Turan, A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına gösterdi!

Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan ihaneti itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara kripto derler" ifadeleriyle tepki gösterdi.