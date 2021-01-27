Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi! O isim Müge Anlı canlı yayınında gözaltında alındı...23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Trafik kazası geçiren Hasan Kiraz'a sigorta şirketi tazminat ödemişti. Ancak sigorta parası ve Hasan Kiraz bir anda 13 Mayıs 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Muğla Dalaman’da kaybolan Hasan 'Kiraz bulundu mu?' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Müge Anlı Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesini aktarırken, canlı yayına gelen emniyet güçleri Hasan Kiraz'ın kardeşi Hüseyin Kiraz'ı da gözaltına ald ve böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Müge Anlı Sakarya Emniyetinin şu anda stüdyoya geldiğini ve Hüseyin Kiraz'ın gözaltına alınacağını açıkladı. Merve paralarının olmadığını avukat Onur Yavaş ile kendilerini Süheyla tanıştırdığını söyledi. Canlı yayında Hüseyin Kiraz gözaltına alındı.