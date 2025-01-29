Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturması | İşte süreç ve olası cezalar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'ye yönelik "bilirkişiyi etkileme teşebbüsü" ve "izinsiz ses kaydı" iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. A Haber’de değerlendirme yapan hukukçu Gaffar Yakınca, söz konusu eylemlerin "gazetecilik faaliyeti" değil, "haberleşme gizliliğini ihlal suçu" olduğunu vurguladı. Peki, Türk Ceza Kanunu'na göre, yargılananlar ne kadar ceza alacak? İşte süreç ve olası cezalar.