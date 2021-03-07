Halk TV sunucusu Özlem Gürses, yalan haber yaptığını itiraf etti

Halk TV, "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberin tamamen yalan olduğunun ardından yeniden yeni haber yayınladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, ana haber bülteninde yalan haber yaptığını açıkladı. Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı. Deniz Köken’in, Güliz Meyveci’nin, “Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklindeki sözlere, “Güle güle kullanın” dediği yer alıyor.