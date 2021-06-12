Hafta sonu yağışlar devam edecek mi? 12 Haziran hava durumu nasıl? Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları

Son dakika haberi... Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurdun büyük bölümünde hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu.

Son dakika haberi... "Hava durumu nasıl olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan yağışlı sistemin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yurdun büyük bir bölümünde devam etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık