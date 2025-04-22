Gümüşhane Kürtün’de heyelan kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Karaçukur köyü mevkisinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları karayoluna aktı. Heyelanda yaralanan olmazken, Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine il özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlatırken, alternatif güzergahın bulunmaması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Heyelan anı , çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı . Görüntülerde, yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki taş ve kaya parçalarının toprakla birlikte yola aktığı ve toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.
Gümüşhane Valiliği , yaşanan heyelanla ilgili yaptığı açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevkiinde, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış, alternatif güzergâh bulunmamakta olup Gümüşhane İl Özel İdaresince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.