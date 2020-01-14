Gülistan Doku hakkında flaş gelişme! İntihar mektubu bulundu 14.01.2020 11:06

Tunceli’de 10 gündür bulunamayan Gülistan Doku hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arama çalışmalarına devam eden polis ekipleri Gülistan Doku’nun intihar mektubuna ulaştıklarını açıkladı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki bilgilere göre kendisinden 10 gündür haber alınamayan başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve vatandaşın yoğun çabaları ile araştırılan Gülistan Doku'ya ait intihar mektubu bugün odasında bulundu.



Gülistan'ın intihar ettiği değerlendirilen yerde de polis dalgıçları tarafından ait bazı notlar ve isminin bulunduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu. Gülistan'ın bulunması için yapılan aramalar nöbetleşe gece gündüz devam ediyor. Tunceli Valisi, Tunceli Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı da vatandaşların da desteğiyle yürütülen aramalara nezaret ediyor.