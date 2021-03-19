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Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu ŞİMŞEK'te! İşte ŞİMŞEK'in kendisine hayran özellikleri

Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu ŞİMŞEK'te! İşte ŞİMŞEK'in kendisine hayran özellikleri
19.03.2021 11:14
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TUSAŞ tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Ege'de yapılan tatbikatlarda başarılı bir performans gerçekleştirdi. Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehditlerini aratmıyor.


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