SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Döndüğünde kocasını ölü buldu
Haberler Haber Videoları

Döndüğünde kocasını ölü buldu

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 21:11 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 21:11

Antalya'da, pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür haber alamadığı eşi Marsel Gabitov (45) için kente döndüğünde kocasını yatak odasında ölü buldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür eşi Marsel Gabitov'dan haber alamaması üzerine yakınları ile birlikte yaşadıkları evine geldi. Çaldığı halde kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bekesha kapının açılması için çilingir de çağırdı. İkamete gelen çilingir kapıyı açarken, Bekesha ve yakınları girdikleri evde Gabitov'un yatak odasında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Gabitov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gabitov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gabitov'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesinin bulunduğu belirtildi. Marsel Gabitov'un Rusya'da restoranı olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Yıldırım bir can daha aldı
21.09.2024Cumartesi
Turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
21.09.2024Cumartesi
Trafik kazası: 9 yaralı
21.09.2024Cumartesi
Sağanak yağış yolun çökmesine sebep oldu
21.09.2024Cumartesi
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
21.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Buca cinayet haberi! Bıçaklı kavga: 1 ölü! 00:54
Buca'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
20.09.2024Cuma
Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü! 02:01
Mersin Mut'ta komşu kavgası: 3 ölü!
20.09.2024Cuma
Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar kamerada 01:11
Arolat'a kalp masajı
21.09.2024Cumartesi
Suruç trafik kazası son dakika: 1 ölü, 8 yaralı! 00:50
Suruç'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı!
20.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA