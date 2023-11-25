Genel seçimlerin ardından CHP ile İYİ Parti arasında köprüler atılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Seçimi kaybedeğiz" korkusuyla harekete geçti

CHP'DE KOLTUK DEĞİŞTİ İP'TE KRİZLER PATLADI

CHP ile ipleri koparan Meral Akşener "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapattı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında...

Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için bastırıyor. İYİ Parti ise taciz ve akçeli işlerin ardından gelen istifalarla sarsılıyor. Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, Adnan Beker partiden istifa ederken Ümit Dikbayır ise ayrı bir bombayı patlattı.

Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Dikbayır savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı. Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı patlattı.

CHP MASA PEŞİNDE!

İYİ Parti krizlerle boğuşurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi "ittifak" için hem HDP ile hem de Akşener ile temasa geçmeye çalışıyor.

PERVİN BULDAN İLE OPERAYA GİTTİLER

HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de operaya giden Özgür Özel, Pervin Chakar isimli Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan bir ismin elini bile öptü. Özgür Özel henüz Meral Akşener ile görüşemedi ancak medya aracılığıyla "Ablamla pek çok zorluğu aşarız" diyerek ittifak mesajları vermeye çalışıyor.

AKŞENER'İ ZORLUYORLAR: YAVAŞ GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Dün ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.

EKREM İMAMOĞLU TELEFONLA DARLIYOR

Öte yandan Meral Akşener'i masaya çekmeye çalışmak için en çok çırpınan ismin Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. "İstanbul ittifakının kurarım" diyerek hem HDP'ye hem İYİ Parti'ye sıcak görünmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz geçen pazartesi günü İmamoğlu ile Meral Akşener'i telefonda görüştüğünü yazdı.

İTTİFAK İŞİNE GİRİLMEDİ

İmamoğlu'nun aramsı ile yapılan görüşmenin uzun zaman sonra ilk görüşme olduğu bilinirken görüşmenin yaklaşık 10 dakika sürdüğü iddia edildi. İmamoğlu yandaşı Saymaz ikilinin "CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına" girmediğini söyledi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Meral Akşener'i telefondan darlayan Ekrem İmamoğlu Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesini ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PLANI YAPILMADI

Akşener ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Telefon görüşmesinin tabii yüksek seviyede detayını sizinle paylaşmayayım ama şu tarafını paylaşayım. Sayın Meral Akşener ile biz tabii muhtelif defalar aslında görüşürüz. Son, malumunuz yoğun bir kendi parti içi gündemimiz sürecinde görüşememiştik. Kendisini aradım. Tabii ki hal hatır sordum. Biz neticede 5 yıl önce, o zamanki ismiyle Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık ve bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım. Bu kapsamda hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Bizler her zaman açık olduğumuzu beyanda bulunduk. Böylesi bir dertleşme, sohbetleşme. Yaptığımız bu güzel diyalog için de kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Telefon görüşmesinin ardından yüzyüze bir buluşma gerçekleşecek mi?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Şu anda öyle bir planlama yapmadık ama her an istediğimiz zaman da olabilir diye düşünüyorum. Hiçbir engelimiz yok." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞEREK SÜREÇLERİ YÜRÜTÜYORUZ"

Meral Akşener ile Mahsur Yavaş'ın görüşmesine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Sayın Mansur Yavaş'ın nasıl bir ifadeyle onu söylediğini tam bilmiyorum. Yanlış birşey söylemeyeyim. Mansur Yavaş başkanımızın da, Sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar doğru ve güzel birşey yok. Bizler de konuşuruz. Yarın ziyaretler de ederiz. Kaldı ki bütün bu süreçlerle ilgili zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz. Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de bir ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin yönetilmesi ahlakına ve kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas yöneticiler ve insanlarız. Umut ederim sonucunda hep birlikte güzel bir şekilde bağlarız." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN İSİMLER DEĞİL İÇERİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İttifak kelimesi çok yoruldu, yıprandı. İyi şeyleri hatırlatmıyor." açıklaması hatırlatılan İmamoğlu'na "Siz de sürekli toplumsal ittifak kelimesini kullanıyorsunuz. Bu tanımlamanızda bir değişiklik olacak mı? " sorusu da soruldu. İmamoğlu, "Niye olmasın? Yani kavramlar ya da isimler değil, önemli olan içerik önemli, içeriğiyle daha çok ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ 2028 ADAYLIĞI

Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmeti es geçerek koltuk peşine düştüğünü defalarca yazdı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı veren İmamoğlu daha sonra havlu atarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği gecenin sabahına "değişim" videosuyla uyanan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı İstanbul'a kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Takvim.com.tr Özel'in "tavşan" aday olduğunu İmamoğlu'nun 2028 hayallari için Özel ile işbirliği içine girdiğini yazdı.