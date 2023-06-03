Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? İşte detaylar...

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Osman Aşkın Bak Yeni Bakanlar Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapacak.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.