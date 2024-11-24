Genç kıza tekme atan şahsa esnaftan meydan dayağı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 17:57

Dün saat 11.30 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde gerçekleşen olayda, R.Z. çelme takarak yere düşmesine sebep olduğu genç kızı bir dükkâna kadar takip etti. Genç kıza küfür ve hakaretler eden R.Z.'ye çevredeki esnaf müdahale etti. Uyarıları dikkate almayan şahıs, esnafa tekme atarak tepki gösterdi. Bunun üzerine bir grup esnaf duruma el koyarak R.Z.'yi darp etti. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Genç kızın sığındığı dükkânda güvende olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Dün köşede oturuyordum. Gözüm yola dalmıştı. Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de özür dilemesini bekledim. Diğer tarafa gitti. Sonra kadın bir dükkana girdi, dışarı çıktı ve babasını aradı. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.

Bir diğer çevre esnafı İbrahim Güneş (39) de şunları kaydetti: Adam, bir kadının ayağına çelme taktı. Kadın durumdan rahatsız oldu. Fakat şüpheli, olay yerinden ayrılmadı. Adam alkollüydü, sarhoştu. Kadının peşini bırakmadı. Patronum olaya müdahale etti. Onu görünce biz de dayanamadık, adamı dövdük. Daha sonra zabıtalar, esnaflar araya girdi" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli R.Z., polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.