SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Genç kıza tekme atan şahsa esnaftan meydan dayağı! O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Genç kıza tekme atan şahsa esnaftan meydan dayağı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 17:57

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda, alkollü olduğu iddia edilen 34 yaşındaki R.Z., 17 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi H.M.T.’ye çelme taktıktan sonra hakaret ve küfürlerle genç kızı taciz etti. Durumu fark eden çevre esnafı R.Z.'ye meydan dayağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Dün saat 11.30 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde gerçekleşen olayda, R.Z. çelme takarak yere düşmesine sebep olduğu genç kızı bir dükkâna kadar takip etti. Genç kıza küfür ve hakaretler eden R.Z.'ye çevredeki esnaf müdahale etti. Uyarıları dikkate almayan şahıs, esnafa tekme atarak tepki gösterdi. Bunun üzerine bir grup esnaf duruma el koyarak R.Z.'yi darp etti. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Genç kızın sığındığı dükkânda güvende olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Dün köşede oturuyordum. Gözüm yola dalmıştı. Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de özür dilemesini bekledim. Diğer tarafa gitti. Sonra kadın bir dükkana girdi, dışarı çıktı ve babasını aradı. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.

Bir diğer çevre esnafı İbrahim Güneş (39) de şunları kaydetti: Adam, bir kadının ayağına çelme taktı. Kadın durumdan rahatsız oldu. Fakat şüpheli, olay yerinden ayrılmadı. Adam alkollüydü, sarhoştu. Kadının peşini bırakmadı. Patronum olaya müdahale etti. Onu görünce biz de dayanamadık, adamı dövdük. Daha sonra zabıtalar, esnaflar araya girdi" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli R.Z., polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Küçükçekmece'de kaza: 1 yaralı
24.11.2024Pazar
Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
24.11.2024Pazar
Kocasının aldattığını düşündü: Kendini yakmak istedi!
24.11.2024Pazar
Bıçaklanan genç ağır yaralandı
24.11.2024Pazar
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor 01:19
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA