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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 18:11 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 18:26

Gebze Çayırova Trafik Kazası: Otomobil Bariyere Saplandı - 2 Ölü, 1 Yaralı | Kocaeli Kaza Haberi 🚗💔 Olay yeri görüntüsü izle

Kocaeli'nin D-100 kara yolu Çayırova ilçesi mevkinde seyir halinde olan otomobil Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Meydana gelen feci kaza sonucu otomobildeki anne Ayşe Malkoç (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Sadettin Malkoç (64) ise yaralandı. Kaza sonrası olay yeri görüntüsü kamerada...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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