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Gazze’ye denizden gelen destek! Balıkçılar tekneleriyle katıldı
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Gazze'ye denizden gelen destek! Balıkçılar tekneleriyle katıldı

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 14:03

İstanbul, yeni yılın ilk gününe anlamlı bir etkinlikle uyandı. Kılınan sabah namazının ardından, yüz binlerce vatandaş Gazze'ye destek için Galata Köprüsü'ne yürüdü. Milli İrade Platformu'nun organizasyonuyla düzenlenen bu anlamlı eyleme balıkçılar da denizden destek verdi. İsrail'in lanetlendiği yürüyüşte Filistin'in sesi bir kez daha dünyaya duyuruldu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce vatandaş yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'ne akın etti. Gazze'ye tekneleriyle destek veren balıkçılar meşaleler yakıp, Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'ne yürüdü. Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşe balıkçılar tekneleriyle destek verdi. Balıkçılar ise meşaleler yakıp, Türk ve Filistin bayrakları salladı.

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